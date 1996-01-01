Список пасьянсов

Пасьянс Пирамида (Pyramid)

1 колода. Средний. 2 пересдачи.

Пасьянс Пирамида (Pyramid)
Пасьянс Пирамида (Pyramid)
Нажмите, чтобы увеличить

Пасьянс Пирамида использует 52 карты.

Двадцать восемь карт выкладываются в семь рядов форме пирамиды.

Оставшиеся карты составляют резервную колоду, которая кладется рубашкой вниз.

Цель игры - собрать попарно все карты, сумма очков которых составляет 13.

Правила и порядок игры.

Игровыми картами являются верхние неприкрытые карты пирамиды, верхняя карта резервной колоды и талона. Из игровых карт выбираются все короли и все пары карт, которые в сумме составляют 13 (например: туз и дама, двойка и валет, шестерка и семерка).

Туз - одно очко.

Валет - 11.

Дама - 12.

Король - 13.

Когда все возможности исчерпаны, можно начинать перелистывать резервную колоду.

Пасьянс вышел, если все карты удалось разобрать попарно.

Колоду можно перелистывать три раза.

Похожие игры

Купить
Всего 700 рублей

Скачать
BVS Solitaire Collection
бесплатная ознакомительная версия, 14MB

    

Отзывы пользователей

Познакомьтесь с отзывами пользователей о BVS Solitaire Collection.

     
    

Plus Pack

Скачайте дополнительные наборы карт, рубашки и фоны игрового стола

Historical Costumes Card Set
Swiss Costumes card set
     
 

Пасьянс Паук | Пасьянс Свободная Ячейка | Пасьянс Косынка | Правила | Партнеры

 
 