Пасьянс Пирамида (Pyramid)
1 колода. Средний. 2 пересдачи.
Пасьянс Пирамида (Pyramid)
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Пасьянс Пирамида использует 52 карты.
Двадцать восемь карт выкладываются в семь рядов форме пирамиды.
Оставшиеся карты составляют резервную колоду, которая кладется рубашкой вниз.
Цель игры - собрать попарно все карты, сумма очков которых составляет 13.
Правила и порядок игры.
Игровыми картами являются верхние неприкрытые карты пирамиды, верхняя карта резервной колоды и талона. Из игровых карт выбираются все короли и все пары карт, которые в сумме составляют 13 (например: туз и дама, двойка и валет, шестерка и семерка).
Туз - одно очко.
Валет - 11.
Дама - 12.
Король - 13.
Когда все возможности исчерпаны, можно начинать перелистывать резервную колоду.
Пасьянс вышел, если все карты удалось разобрать попарно.
Колоду можно перелистывать три раза.
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