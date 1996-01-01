Список пасьянсов

Пасьянс Пирамида (Pyramid)

1 колода. Средний. 2 пересдачи.

Пасьянс Пирамида использует 52 карты.

Двадцать восемь карт выкладываются в семь рядов форме пирамиды.

Оставшиеся карты составляют резервную колоду, которая кладется рубашкой вниз.

Цель игры - собрать попарно все карты, сумма очков которых составляет 13.

Правила и порядок игры.

Игровыми картами являются верхние неприкрытые карты пирамиды, верхняя карта резервной колоды и талона. Из игровых карт выбираются все короли и все пары карт, которые в сумме составляют 13 (например: туз и дама, двойка и валет, шестерка и семерка).

Туз - одно очко.

Валет - 11.

Дама - 12.

Король - 13.

Когда все возможности исчерпаны, можно начинать перелистывать резервную колоду.

Пасьянс вышел, если все карты удалось разобрать попарно.

Колоду можно перелистывать три раза.

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