Список пасьянсов

Пасьянс Скорпион (Scorpion)

1 колода. Средний. Без пересдачи.

Пасьянс использует одну колоду (52 листа).

Выкладываются семь рядов по семь карт. Четыре карты в первых трех рядах кладутся рубашкой вверх, а остальные - рубашкой вниз. Три карты остаются в резерве. Базовых карт в этом пасьянсе нет.

Цель игры - собрать секвенции в масть от короля до туза сверху вниз. На туза нельзя класть никакую карту.

Правила и порядок игры

Игровыми картами, на которые можно собирать вспомогательные секвенции в масть по нисходящей, являются нижние карты вертикальных рядов. Перекладывать на них можно сколь угодно глубоко расположенную в другом ряду подходящую карту с условием, что одновременно забираются и все карты, которые лежат под ней. Закрытые карты открываются по одной, когда они становятся нижними картами своих рядов.

На полностью разобранную колонку можно класть короля или серию карт, начинающуюся с короля.

Когда все возможности перекладки в какой-то момент исчерпаны, первые три вертикальных ряда дополняют снизу картами из резерва. Если и после этого не удалось создать нужных секвенций - пасьянс не вышел.

Колода не пересдается.

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