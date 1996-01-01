Скачать Карточные Пасьянсы - BVS Solitaire Collection

Пасьянс (франц. Patience) - карточная игра для одного игрока (хотя существуют пасьянсы и для нескольких игроков). Известны сотни различных вариаций этой игры.

BVS Solitaire Collection 8.5 для Windows 11/10/8.x/7/XP - зто коллекция из 545 пасьянсов. Значительная часть этих пасьянсов - уникальные вариации, не встречающиеся больше нигде. Вы не найдете так много оригинальных пасьянсов в других программах.

Кроме того, ВVS Solitaire Collection позволяет изменять правила практически любого пасьянса, включенного в коллекцию, создавая, таким образом, новый пасьянс.

Игра включает все наиболее популярные пасьянсы, такие как Паук ( Spider ), пасьянс Косынка, Свободная Ячейка ( Солитер, FreeCell ), Пирамида, Аккордеон, Монте-Карло, Скорпион..., а также оригинальные игры: Коса, Дамы Кувырком, Королевские Тайны, 12 Спящих Дев, Наполеон Бежит из Москвы...

BVS Solitaire Collection предоставляет обширный набор статистики и возможностей подсчета очков. Вы можете детально отслеживать ваши успехи и прогресс в освоении разнообразных пасьянсов.

BVS Solitaire Collection включает в себя:

Если вы устали от встроенных в Windows пасьянсов, скачайте эту уникальную коллекцию. Вы откроете для себя много новых пасьянсов.

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Мама в восторге. Для нее главное, чтобы было много и по-русски. Альтернатив данной программе я не вижу (а уж видал я много чего). На мой взгляд - лучший возможный подарок любителям пасьянсов. Другие отзывы...



– Никита,Москва

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