Пасьянс Свободная Ячейка или Солитер (FreeCell)

Пасьянс Свободная ячейка (Солитер, FreeCell) - популярный пасьянс, известный во всем мире. Он был изобретен Пауле Алфиле (Paul Alfille). Для этого Пауль изменил правила классического пасьянса Бейкера (Baiker's Game). Пауль также написал первую компьютерную реализацию этой игры для компьютера PLATO в университете Иллинойса в 1978 году. Позже Джим Хорн (Jim Horne) создал программу для игры в Свободную Ячейку для операционной системы Microsoft Windows, что сделало этот пасьянс необычайно популярным.

BVS Solitaire Collection 8.5 для Windows XP/2003/Vista/7/8.x/10 - это коллекция из 545 пасьянсов. Она включает пасьянс Свободная ячейка и 8 других подобных пасьянсов.



Пасьянс Свободная Ячейка (FreeCell)

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