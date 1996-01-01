Пасьянс Косынка
Существует несколько вариаций пасьянса Косынка. Часто этим именем называют пасьянс Клондайк (или "Солитер"), включенный в Windows. Классический пасьянс Косынка играется двумя колодами карт, при этом карты выкладываются в форме косынки из 10 игровых стопок.
BVS Solitaire Collection 8.5 для Windows XP/2003/Vista/7/8.x/10 - это коллекция из 545 пасьянсов. Она включает пасьянс Косынка и 30 других пасьянсов подобного типа.
Пасьянс Клондайк ("Солитер")
Пасьянс Косынка и подобные ему игры
- Агнес (Agnes)
- Арфа (Harp)
- Белая Косынка (White Scarf)
- Бэтсфорд (Bastford)
- Вестклиф (Westcliff)
- Виктория (Victoria)
- Восточная Гавань (EastHaven)
- Двойной Клондайк (Double Klondike)
- Карлтон (Carlton)
- Кингслей (Kingsley)
- Кингслей II (Kingsley II)
- Клондайк (Klondike)
- Клондайк II (Klondike II)
- Конус (Cone)
- Король Альберт (King Albert)
- Пасьянс Косынка (Kosynka)
- Косынка II (Kosynka II)
- Кувырок (Somerset)
- Малая Косынка (Scarf)
- Малая Косынка II (Scarf II)
- Миллиган Нарп (Milligan Harp)
- Понюшка Табаку (Thumb and Pouch)
- Реглан (Raglan)
- Саратога (Saratoga)
- Семь в ряд (Seven in a Row)
- Семь Дъяволов (Seven Devils)
- Склон (Downhill)
- Тупик (Blind Alleys)
- Уайтхед (Whitehead)
- Четверной Клондайк (Fourfold Klondike)
- Шаги (Steps)
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BVS Solitaire Collection
бесплатная ознакомительная версия, 14MB
бесплатная ознакомительная версия, 14MB
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