Пасьянс Косынка

Существует несколько вариаций пасьянса Косынка. Часто этим именем называют пасьянс Клондайк (или "Солитер"), включенный в Windows. Классический пасьянс Косынка играется двумя колодами карт, при этом карты выкладываются в форме косынки из 10 игровых стопок.

BVS Solitaire Collection 8.5 для Windows XP/2003/Vista/7/8.x/10 - это коллекция из 545 пасьянсов. Она включает пасьянс Косынка и 30 других пасьянсов подобного типа.



Пасьянс Клондайк ("Солитер")

Пасьянс Косынка и подобные ему игры