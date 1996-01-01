Пасьянс Косынка

Существует несколько вариаций пасьянса Косынка. Часто этим именем называют пасьянс Клондайк (или "Солитер"), включенный в Windows. Классический пасьянс Косынка играется двумя колодами карт, при этом карты выкладываются в форме косынки из 10 игровых стопок.

BVS Solitaire Collection 8.5 для Windows XP/2003/Vista/7/8.x/10 - это коллекция из 545 пасьянсов. Она включает пасьянс Косынка и 30 других пасьянсов подобного типа.

Пасьянс Клондайк (Солитер)
Пасьянс Клондайк ("Солитер")

Пасьянс Косынка и подобные ему игры

  • Агнес (Agnes)
  • Арфа (Harp)
  • Белая Косынка (White Scarf)
  • Бэтсфорд (Bastford)
  • Вестклиф (Westcliff)
  • Виктория (Victoria)
  • Восточная Гавань (EastHaven)
  • Двойной Клондайк (Double Klondike)
  • Карлтон (Carlton)
  • Кингслей (Kingsley)
  • Кингслей II (Kingsley II)
  • Клондайк (Klondike)
  • Клондайк II (Klondike II)
  • Конус (Cone)
  • Король Альберт (King Albert)
  • Пасьянс Косынка (Kosynka)
  • Косынка II (Kosynka II)
  • Кувырок (Somerset)
  • Малая Косынка (Scarf)
  • Малая Косынка II (Scarf II)
  • Миллиган Нарп (Milligan Harp)
  • Понюшка Табаку (Thumb and Pouch)
  • Реглан (Raglan)
  • Саратога (Saratoga)
  • Семь в ряд (Seven in a Row)
  • Семь Дъяволов (Seven Devils)
  • Склон (Downhill)
  • Тупик (Blind Alleys)
  • Уайтхед (Whitehead)
  • Четверной Клондайк (Fourfold Klondike)
  • Шаги (Steps)
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BVS Solitaire Collection
бесплатная ознакомительная версия, 14MB

    

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